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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إيقاف تشغيل المنشورات المقترحة على إنستجرام

18 حزيران / يونيو 2022 09:24

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يعد إنستجرام أحد أشهر منصات الوسائط الاجتماعية التي تشارك الوسائط المتعددة، لكن في كثير من الأحيان يعرض إنستجرام منشورات مقترحة، حيث تظهر هذه المنشورات عند نفاد التحديثات في موجز النشر الخاص بك، تعتمد هذه المنشورات على نوع المنشورات التي يحبها المستخدم ويراها ويعلق عليها ويشاركها بشكل يومي.
 
سيطبق إنستجرام جميع الطرق من أعلى إلى أسفل لإبقائك على اتصال بالمنصة، ومع ذلك، ليس إلزاميًا للمستخدمين عرض المشاركات المقترحة، يمكن أيضًا إيقاف تشغيل هذه المشاركات إذا لم تعجبك.
 
1. قم بتشغيل تطبيق إنستجرام
2. قم بالتمرير خلال الخلاصة حتى تجد خيار المنشور المقترح
3. اضغط على النقاط الثلاث للمنشور المقترح الذي ظهر على الشاشة
4. اضغط على غير مهتم
5. حدد غفوة جميع المشاركات المقترحة في الخلاصة لمدة 30 يومًا (يمكنك تحديد خيارات أخرى أيضًا وفقًا لاختيارك)
 
 
حتى يأتي انستجرام بحل دائم لتعطيل المنشورات المقترحة ، قد يقلل هذا الخيار من عدد المشاركات غير المهمة التي تظهر في الخلاصة ويساعدك على إيقاف التمرير الذي لا معنى له.
 

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