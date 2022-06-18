جوجل تبدأ طرح ميزة "صورة داخل صورة" لتطبيق Meet على متصفح كروم

تختبر جوجل حاليًا ميزة صورة داخل صورة (PiP) لإصدار Google Meet لسطح المكتب على كروم ويتم أخيرًا طرح الميزة لمجموعة محددة من مستخدمي حساب Google.



وأكد عملاق محرك البحث رسميًا إطلاق PiP الجديد لـ Meet على سطح المكتب إلى جانب القدرة على تثبيت خلاصات فيديو متعددة عبر منشور مدونة رسمي، ووفقًا لمنشور المدونة ، تعد الميزة إصدارًا سريعًا وستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business القدامى جنبًا إلى جنب مع مستخدمي حساب Google الشخصيين بشكل طفيف على مدار الخمسة عشر يومًا القادمة.



وأيضًا، ستكون الميزة متاحة بشكل افتراضي ولا يلزم وجود تحكم مشرف لهذا الغرض، ويشير المنشور أيضًا إلى أن ميزة PiP على Google Meet عبر الويب عبر كروم ستسمح للمستخدمين بمشاهدة ما يصل إلى أربعة مربعات فيديو من المشاركين في الاجتماع في النافذة المنبثقة في المرة الواحدة.



و أيضًا، مثل أي وضع PiP آخر ، يمكن للمستخدمين تحريك النوافذ المنبثقة وتغيير حجمها على راحتهم، ولتمكين وضع PiP أثناء إجراء مكالمة Google Meet على الويب ، يمكن للمستخدمين النقر فوق ثلاث نقاط بجوار زر إنهاء المكالمة في الجزء السفلي ثم النقر فوق الخيار "فتح صورة داخل صورة".



وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا تثبيت عدة قنوات فيديو في وقت واحد مما يسمح لهم بدمج المحتوى والأشخاص كما يريدون، وفي الوقت نفسه، أضافت Google أيضًا ميزتين أخريين إلى Google Meet والتي تتضمن القدرة على إزالة الصدى تلقائيًا وإزالة المستخدم من المكالمة والمزيد.

