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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أداة جديدة في ‏”واتساب” للتخلص من المتطفلين !!

19 حزيران / يونيو 2022 08:19

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طرح تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية، مؤخراً، أداة جديدة للتحكم في الخصوصية، تمكن المستخدمين من التخلص من المتطفلين.
ويُشار إلى أنه ظلت هذه الخاصية مطلوبة لفترة طويلة من ‏جانب العديد من مستخدميه، ما دفع شركة “ميتا” التي تملك “واتساب”، أن تعلن الخميس الماضي، أنه أصبح لجميع المستخدمين القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان “آخر ظهور” لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية.
كما تمكن الخاصية الجديدة فقط الجهات المطلوبة من المستخدم، قراءة “حالاتهم”، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
ويمكن تفعيل الميزة من بند “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” في قائمة “الإعدادات”، وهي المتاحة عبر قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا لـ”واتسآب”، ثم الانتقال إلى “الحساب”، والنقر بعد ذلك على “الخصوصية”.
لكن “واتساب” لفت إلى أنه في حالة منع مستخدم أشخاصا محددين من التعرف على “آخر ظهور” له، فسيتم التعامل معه بالمثل، ومنعه من التعرف على “آخر ظهور” لهم.

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