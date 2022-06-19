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واتس آب سيوفر مميزات جديدة للمكالمات الصوتية الجماعية

19 حزيران / يونيو 2022 09:03

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تستعد منصة واتس آب للتواصل الفوري لإضافة مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، والآن قدم تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta بعض الميزات الإضافية التي من شأنها أن تجعل التجربة أفضل للمستخدمين، ففي الآونة الأخيرة، زاد واتس آب حد المشترك للمكالمة الصوتية الجماعية إلى 32 شخصًا. 
 
والمكالمات الجماعية ليست بهذه السهولة ؛ هناك الكثير من الناس والكثير من الأحاديث المنتشرة، لذلك ، قدم واتس آب بعض الميزات الرائعة لتحسين تجربة الاتصال الجماعي، والآن ، عندما تكون في مكالمة صوتية جماعية على واتس آب، سيعرض لك التطبيق إشعارًا إذا كان هناك شخص جديد قد انضم إلى المكالمة.
 
وإذا كنت تجري مكالمة مع العديد من الأشخاص ، فسيساعد الإشعار المستخدمين على معرفة وقت انضمام شخص جديد إلى المكالمة، وعلاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون من كتم صوت المستخدمين الآخرين في حالة رغبتهم في التركيز على شخص واحد. 
 
كل ما عليك فعله هو الضغط مع الاستمرار على بطاقة اسم الشخص الذي تريد كتمه وتحديد الخيار من القائمة المنبثقة، وأخيرًا ، يمكنك الآن إرسال رسالة إلى مستخدم في المكالمة الجماعية دون مغادرة المكالمة، فيما يتم طرح هذه الميزات لكل من واتس آب لنظامي Android و iOS. يمكنك تحديث واتس آب المثبت على هاتفك إلى أحدث إصدار لاستخدام هذه الميزات الجديدة.
 

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