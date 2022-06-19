كيفية تغيير رقم هاتفك في تليجرام على أندرويد

يعد تليجرام هو تطبيق مراسلة يتيح للمستخدمين استخدامه على أجهزة متعددة في نفس الوقت، لكن بعد التبديل إلى مزود شبكة جديد ، قد يكون تغيير رقم هاتفك على جميع منصات الوسائط الاجتماعية أمرًا شاقًا، ومع ذلك ، فهي خطوة ضرورية للتأكد من أن لديك حق الوصول إلى جميع حساباتك في المستقبل.

ويتيح تليجرام ، مثل تطبيقات المراسلة الآمنة الأخرى ، للمستخدمين تحديث أو تغيير أرقام هواتفهم، وعندما تقوم بتحديث حساب تليجرام الخاص بك برقم هاتفك الحالي ، فلن يتم قفله عندما تحاول تسجيل الدخول من جهاز جديد.



1. افتح تطبيق تليجرام على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

3. اذهب للاعدادات.

4. اضغط على رقم هاتفك المحمول الحالي ضمن علامة تبويب الحساب وحدد خيار تغيير الرقم

5. اضغط على تغيير في قائمة التأكيد المنبثقة.

6. أدخل رقمك الجديد.

7. سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقمك الجديد عبر رسالة نصية قصيرة.

8. أكمل التنشيط وسيتم إرسال رسالة تأكيد بالرقم الذي تم تغييره إلى حساب تليجرام الخاص بك.



ملاحظة: لن يؤدي هذا إلى إنشاء حساب تليجرام جديد بالرقم الجديد ، بل سيؤدي إلى تحديث رقم الهاتف الجديد على حسابك الحالي في تليجرام.

