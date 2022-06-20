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سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف أندرويد عملي ورخيص الثمن

20 حزيران / يونيو 2022 08:37

سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف أندرويد عملي ورخيص الثمن
سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف أندرويد عملي ورخيص الثمن

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن سامسونغ تنوي إضافة هاتف منافس لأسرة أجهزة Galaxy الشهيرة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A04 Core الجديد سيحصل على هيكل من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال.

وسيحصل الجهاز على شاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-12"، ومعالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستزوده سامسونغ بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وستطرحه بألوان أساسية هي الأسود والأخضر والذهبي.

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