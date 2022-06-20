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مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا

20 حزيران / يونيو 2022 01:09

مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا
مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا

غزة- الرأي

أعلنت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية عن تخصيصها مبلغ 500$ نقدية لأصحاب الدراسات العليا لنيل إحدى الدرجات العملية في الماجستير أو الدكتوراه، في الفترة ما بين شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.


واشترطت مؤسسة الياسين الدولية اختصاص الرسالة العملية عن جانب من حياة الشيخ أحمد ياسين والإبحار علمياً وموضوعياً فيها، وذلك تحفيزاً على نشر سيرته ومسيرته الإنسانية والوطنية والنضالية وتسليمها للأجيال المتعاقبة.


وتحفز مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الباحثين على تتبع الطرق الاستكشافية لحياة الشيخ، لما فيها من أحداث ومجريات ورسائل مهمة لها أثرها الجم على واقع الحياة الفلسطينية والإنسانية والوطنية.


وتُعنى المؤسسة بالأعمال البحثية المقدمة من كافة دول العالم، وفي عدد من المجالات العلمية التي تعلن عن في كل موسم، وآخر إعلاناتها البحثية كانت تحمل مهمة المنافسة وإجراء البحوث العلمية وتخصيصها عن الأسرى في سجون الاحتلال والتي حملت عنوان "الأسرى الفلسطينيين نحو الحرية والتحرير".


وأُنشأت مؤسَسة الشّيْخ أحمد ياسين الدّوْلية في غزّة – فِلسطين عام 2018، بقصد المُحافظة على تراث الشّيْخ الرّاحل وإحياء لِذكراه، وبهدف القيام بنشاطات إنسانية، ثقافية، وعلمية لِخِدمةِ الشعب الفلسطينيّ وأبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالمِ، وتتمتع المُؤسّسة بالاستِقلالية القانونية والمالية والإدارية، ويقود عملَها هيئاتها القياديّة واللجان المُختلفة.

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مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا

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