وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2286) الثلاثاء 21/6/2026 وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و6 إصابات في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يوصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ172 وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الأوقاف يودع الحجاج ويحثهم أن يكونوا خير سفراء وكالة الرأي الفلسطينية أبل تكشف كيف سيعمل أول شاحن USB-C مزدوج تابع لها وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يختبر ميزة جديدة "للفويس نوت"

21 حزيران / يونيو 2022 08:42

11
11

بدأ واتس آب في طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين  تتعلق بإيقاف وتشغيل الملاحظات الصوتية المستلمة على أجهزة ويندوز، حيث يعمل التطبيق حاليًا على طرح الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Windows.
 
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الميزة متوفرة بالفعل على إصدارات Android و iOS من تطبيق المراسلة، وسيُطلب من أولئك الذين يرغبون في تجربة هذه الميزة على Windows تثبيت تحديث الإصدار 2.2223.11.70 من متجر Microsoft.
 
وبمجرد تثبيت أحدث إصدار، يجب أن تكون الميزة متاحة لك، وفي حالة عدم ظهوره، تحقق من وجود أحدث إصدار مثبت على هاتفك الذكي.
 
وفي الوقت نفسه، طرح WhatsApp مؤخرًا ميزتين جديدتين موجهتين نحو الخصوصية في الإصدار الأخير من التطبيق على أنظمة التشغيل Android و iOS، ويتضمن ذلك القدرة على إخفاء صور الملف الشخصي، والقائمة التي تم عرضها وحول المعلومات من جهات اتصال محددة.
 
ومع طرح ميزة الخصوصية الجديدة، سيرى المستخدمون خيارًا جديدًا لاختيار جهات الاتصال التي يريدون رؤية معلوماتهم الخاصة من خلالها ضمن الإعدادات، وبصرف النظر عن ذلك، قام WhatsApp أيضًا بتوسيع عدد المشاركين في المجموعة إلى 512 شخصًا وبدأ في اختبار القدرة على كتم صوت الآخرين أثناء مكالمة جماعية مستمرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟