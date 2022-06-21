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أبل تكشف كيف سيعمل أول شاحن USB-C مزدوج تابع لها

21 حزيران / يونيو 2022 08:44

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في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أطلقت أبل جهاز MacBook Air وMacBook Pro الجديدان كليًا، كشفت أيضًا عن شاحن جديد، شاحن USB ثنائي المنافذ بقوة 35 واط هو الأول من نوعه من أبل.
 
ويعني الشاحن ثنائي المنفذ أنه يمكنه شحن جهازين في وقت واحد، ولكن ما مقدار الطاقة التي تمنحها للأجهزة التي تشحنها؟ قامت أبل بتحميل مستند دعم يوضح بالتفصيل كيفية عمل الشاحن.
 

كيف سيتم شحن جهازين في نفس الوقت؟

-توضح أبل أنه عند توصيل جهازين ، يتم توزيع الطاقة تلقائيًا بينهما بناءً على متطلبات الطاقة الخاصة بهما، حيث يجب توصيل الجهازين بأي من المنفذين على محول المالك، وتقول أبل إنه بالنسبة لمعظم الأجهزة ، يتم تقاسم الطاقة بالتساوي عندما يكون لديك جهازان يشحنان في نفس الوقت، وتشرح الشركة ذلك أيضًا بالأمثلة التالية:
 
-إذا قمت بتوصيل كمبيوتر Mac دفتري وجهاز iPhone أو iPad، فإن كل جهاز يستقبل ما يصل إلى 17.5 وات.
 
- إذا قمت بتوصيل iPhone وiPad ، فإن كل جهاز يتلقى ما يصل إلى 17.5 واط.
 
- إذا قمت بتوصيل كمبيوتر Mac دفتري أو iPhone و أبل Watch أو AirPods ، فإن جهاز Mac الدفتري أو iPhone يستقبل ما يصل إلى 27.5 وات وتستقبل أبل Watch أو AirPods ما يصل إلى 7.5 وات.
 
في حال شعر المستخدم أن أيًا من الجهازين يحتاج إلى مزيد من الطاقة، فافصل الجهاز الآخر وكابل الشحن من محول الطاقة، وتوصي أبل باستخدامه مع MacBook Air، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدامه مع iPhone وiPad وأبل Watch وAirPods.

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