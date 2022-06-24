كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما حظر رقمك على أيفون

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها محاولة التحقق مما إذا كنت محظورًا على أيفون أم لا، فلا توجد طريقة محددة لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك بصرف النظر عن أداة الحظر التي تخبرك تمامًا، ولكن للتعرف على ما إذا كنت محظورًا، يمكنك تجربة أي من هذه الأمور وفقا لما ذكره موقع "business insider".

أرسل لهم رسالة iMessage

إذا كان الشخص الذي تشك في أنه قام بحظرك لديه جهاز أبل، فيمكنك محاولة إرسال رسالة iMessage إليه، والتي سيتم إرسالها عبر الإنترنت، ويمكنك معرفة الفرق بين رسالة SMS العادية ورسالة iMessage من خلال النظر إلى فقاعة الرسالة، تعني الفقاعة الخضراء أنها رسالة SMS، بينما تعني الفقاعة الزرقاء أنها رسالة iMessage.



عندما ترسل رسالة iMessage إلى شخص ما، سترى حالة التسليم أسفلها مباشرة، فإذا لم يتم حظرك، فستظهر الحالة "تم التسليم"، وإذا قام الشخص بتمكين إعلامات القراءة، فسيتحول لاحقًا إلى "قراءة" بمجرد فتح الرسالة.



أما العلامة الحمراء هي عندما لا ترى حالة التسليم أو إيصال القراءة على الإطلاق، ستظل الرسالة التي أرسلتها توًا في فقاعة زرقاء، ولكن لن يكون لها حالة تسليم أسفلها، ولا حتى "لم يتم التسليم".

أرسل لهم رسالة SMS

عندما ترسل رسالة نصية قصيرة وتحصل على إشعار "تم التسليم" تحته، يعنى أنه لم يتم حظرك.

إذا تلقيت إشعارًا مثل "لم يتم تسليم الرسالة" أو لم تحصل على إشعار على الإطلاق، فهذه علامة على وجود حظر محتمل.

اجرى مكالمة هاتفية

يمكنك محاولة الاتصال بالشخص، إذا انتقلت المكالمة مباشرة إلى البريد الصوتي أو رنت مرة واحدة (أو نصف رنة) ثم انتقلت إلى البريد الصوتي، فهذا دليل إضافي على أنه ربما تم حظرك.

تحقق مما إذا كانوا قد قاموا أيضًا بحظرك في تطبيقات المراسلة الأخرى

إذا كان الشخص عازمًا على حظرك، فمن المرجح أن يقوم بحظرك في أماكن أخرى أيضًا، وإذا اتصلت بهم على WhatsApp، على سبيل المثال، فستلاحظ أيضًا هذه العلامات التي تشير إلى أنه تم حظرك على WhatsApp.