كيفية تغيير اسم مستخدم إنستجرام الخاص بك

تمتلك إنستجرام منصة مشاركة الوسائط المتعددة المملوكة لشركة Meta، ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يشاركون المحتوى في شكل صور ومقاطع فيديو وبكرات وقصص، غالبًا ما يكون المستخدمون مهتمين جدًا بما يجب أن يكون اسم المستخدم الخاص بهم وكيف يجب أن يظهر في ملفهم الشخصي، حيث يحب البعض أن يبقي الأمر بسيطًا بينما يقوم آخرون بتعديل أسمائهم واستخدام الأحرف الأبجدية الرقمية، يعتمد الأمر تمامًا على احتياجات المستخدم فيما يتعلق بنوع اسم المستخدم الذي يريده.

كيف يختلف اسم المستخدم عن اسم العرض؟

هناك فرق بين اسم المستخدم واسم العرض على انستجرام، يظهر اسم العرض مباشرة أسفل صورة الملف الشخصي (الصورة الرمزية)، لا يلزم أن يكون فريدًا مثل اسم المستخدم الخاص بك، ومع ذلك ، هناك أشخاص يحتفظون أيضًا باسم عرض فريد، من ناحية أخرى ، يظهر اسم المستخدم أعلى الملف الشخصي وفي نهاية عنوان URL للملف الشخصي.

ومن المفترض أن تكون فريدة من نوعها ، على عكس أسماء العرض، هناك قيود معينة أثناء إضافة اسم مستخدم على إنستجرام مثل - لا يمكن أن يزيد اسم المستخدم عن 30 حرفًا ، ويمكن أن يحتوي فقط على أحرف أبجدية رقمية وأحرف خاصة أخرى مثل النقاط والشرطات السفلية، يمكن تغيير اسم المستخدم مرة أخرى في غضون 14 يومًا.



1- قم بتشغيل تطبيق إنستجرام



2- اضغط على ملف التعريف الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من الشاشة



3- اضغط على "تعديل الملف الشخصي"



4- اكتب اسم المستخدم الجديد الخاص بك



5- انقر فوق تم.