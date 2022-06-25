خطوات.. كيفية إنشاء قائمة "الأصدقاء المقربين" على إنستجرام

يوفر انستجرام ، وهو نظام أساسي لوسائل التواصل الاجتماعي محبوب بين جيل الألفية وجيل Z، عددًا من الميزات لتحسين التفاعلات الاجتماعية للمستخدمين، حيث يسمح للأشخاص بنشر الصور ومقاطع الفيديو والقصص مع الموسيقى أو بدونها، وعندما تنشر قصة، يمكن لجميع متابعيك رؤيتها.



كما يوفر انستجرام أيضًا للمستخدمين خيار إضافة متابعين أو أصدقاء محددين إلى قائمة أصدقائهم المقربين، ويمكنك عمل قائمة بأصدقائك المقربين وإخبار هؤلاء الأشخاص فقط بقصتك، عندما تضيف أو تزيل شخصًا من قائمتك، فلن يتلقى إشعارًا.



1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انقر على أيقونة صورة الملف الشخصي الصغيرة الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. حدد خيار الأصدقاء المقربين من القائمة المنسدلة.

5. حدد تم بعد التحقق من أسماء الأصدقاء من القائمة المقترحة التي تريد إضافتها إلى قائمة الأصدقاء المقربين.



سوف يدرك أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة أنهم مدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك، لكنهم لن يتمكنوا من رؤية من هناك أيضًا، ولا يمكن لأي شخص أن يطلب إضافتك إلى قائمة أصدقائك المقربين ، وأنت فقط من يمكنه رؤيتها، وتشير الشارة الخضراء عند عرض قصص شخص ما وخاتم أخضر حول صورة ملفه الشخصي إلى أنه قد أضافك إلى قائمتهم.

