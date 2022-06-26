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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية حفظ كلمات المرور في جوجل كروم

26 حزيران / يونيو 2022 08:32

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توفر Google أمانا قويا على جميع تطبيقاتها وخدماتها، فقط لأن الأمان مرتفع، فهذا لا يعني أن حسابك آمن تمامًا، ولا يزال يتطلب منك تغيير كلمة المرور الخاصة بك بين الحين والآخر.
 
وأصبحت الخصوصية والأمن السيبراني الآن في غاية الأهمية ، ليس فقط للشركات والمؤسسات الكبيرة - ولكن أيضًا للمستخدمين العاديين، إن فرص وصول المخترق إلى بياناتك وملفاتك الشخصية عالية حقًا ، وقد وقع العديد بالفعل فريسة لهؤلاء المحتالين عبر الإنترنت، حفظ كلمة مرور - ثم يمكنك الاحتفاظ بكلمات مرور معقدة - يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على أمان بياناتك.
 
 
1. قم بتشغيل متصفح جوجل كروم
2. انقر على النقاط العمودية الثلاثة وحدد الإعدادات
3. حدد "ملء تلقائي" من القائمة المنسدلة
4. تبديل / تشغيل "عرض حفظ كلمات المرور"
 
 
 

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