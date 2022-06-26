وكالة الرأي الفلسطينية إيسيان يصعق برشلونة بقميص تشيلسى بدورى أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يبحث عن مدرب جديد وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يرد على عرض برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من نابلس وسلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية وكالة الرأي الفلسطينية أنماط نوم مضطربة قد تدل على الإصابة بـ "كوفيد طويل الأمد"! وكالة الرأي الفلسطينية للتغلب على حرارة الصيف.. 7 أطعمة تساعدك على ترطيب جسمك وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على برامج الوقاية من مرض السكرى وكالة الرأي الفلسطينية مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية الشعبية: التحريض ضد المعلم محاولة للانقضاض على حق العودة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية البحث عن رسائل البريد الإلكتروني القديمة وحذفها فى Gmail

26 حزيران / يونيو 2022 08:43

111
111

يعد تنظيف البريد الوارد أحد الأمور الأساسية التي لا يستمتع بها الأشخاص، ومع ذلك من المهم بنفس القدر الحفاظ على تحديث رسائل البريد الإلكتروني من أجل تتبع رسائل البريد الإلكتروني الحديثة والمهمة، وغالبًا ما تؤدي رسائل البريد الإلكتروني المزدحمة إلى فقدان المعلومات المهمة ووضعها في غير محلها.
 
1. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني القديمة عن طريق كتابة الاريخ ذي الصلة في شريط بحث Gmail (YY / DD / MM)
2. بمجرد ظهور رسائل البريد الإلكتروني ، يمكنك تحديد المربع.
3. سيتم حذف رسائل البريد الإلكتروني من التاريخ المعني.
 
وهناك طريقة أخرى وهي الحذف عن طريق إدخال الاستعلام في شريط بحث Gmail، فعلى سبيل المثال ، إذا كنت تريد حذف بريد إلكتروني مضى عليه أكثر من عام ، فيمكنك كتابة older_than: 1y.
 
1. انقر فوق مربع تحديد الكل وانقر فوق تحديد كافة المحادثات التي تطابق هذا البحث.
 
2. انقر على زر الحذف.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة الياسين الدولية ترصد 500 دولار مكافأة لطلاب الدراسات العليا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟