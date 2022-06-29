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علماء يصنعون كمامة N95 عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد

29 حزيران / يونيو 2022 08:03

علماء يتمكنون من تصنيع كمامة N95 عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد
علماء يتمكنون من تصنيع كمامة N95 عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد

طور باحثون هنود قناع N95 قابل لإعادة الاستخدام وقابل لإعادة التدوير وقابل للغسل وعديم الرائحة وغير مسبب للحساسية ومضاد للميكروبات باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية في بيان إن القناع المكون من أربع طبقات ، والذي تتكون طبقته الخارجية من السيليكون ، له مدة صلاحية تزيد عن خمس سنوات حسب الاستخدام.
 
وقد تم استخدام آلية ترشيح من أربع طبقات في القناع حيث يتم طلاء الطبقة الخارجية والأولى من المرشح بالجسيمات النانوية، أما الطبقة الثانية عبارة عن مرشح ماص للجسيمات عالي الكفاءة ، والطبقة الثالثة عبارة عن مرشح 100 ميكرومتر والطبقة الرابعة عبارة عن مرشح ماص للرطوبة، وأضافت الوزارة أنه بصرف النظر عن الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد -19 ، يمكن أيضًا استخدام القناع في صناعات مختلفة حيث يتعرض العمال لكميات كبيرة من الغبار ويمكن تعديله وفقًا للمتطلبات عن طريق تغيير تكوين الفلتر.
 
وقالت الوزارة إنه تم أيضًا تقديم علامة تجارية وبراءة اختراع للقناع المسمى "التنفس النانوي" ، مضيفة أنه يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض الرئة الشديدة مثل السحار السيليسي، وقد تم استخدام Zetasizer Nano ZS ، وهو مرفق يدعمه صندوق تحسين البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا ، حكومة الهند ، والذي يتيح التحليل الحراري لدرجات الحرارة العالية لمواد السيراميك وتطبيقات التحفيز ، لتنفيذ.
 
 
 

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