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جوجل توقف خدمة classic Hangouts هذا العام.. اعرف التفاصيل

29 حزيران / يونيو 2022 08:04

جوجل توقف خدمة classic Hangouts هذا العام.. اعرف التفاصيل
جوجل توقف خدمة classic Hangouts هذا العام.. اعرف التفاصيل


أعلنت Google أنه سيتم إغلاق Hangouts الكلاسيكي للمستخدمين المجانيين في شهر نوفمبر المقبل وترحيل الدردشات إلى Chat، وهي نسخة هانج أوت التي تمت ترقيتها في المستقبل، وكما يعلم مستخدمو Gmail، فإن هذا ليس إعلانًا مفاجئًا وقد استمر عملاق التكنولوجيا في إرسال رسائل تذكير بشأن ترحيل الدردشات لبعض الوقت.
 
وهذه المرة فقط ، كشفت الشهر الذي ستتوقف فيه عن استخدام Hangouts الكلاسيكي، حيث تم بالفعل جعل عملاء Google Enterprise يتحولون إلى الدردشة، وستبدأ قريبًا الحسابات المجانية والشخصية التي لا تزال تستخدم Hangouts القديمة على Android و iOS في رؤية شاشة ترقية ستطالبك بالتبديل إلى الدردشة في تطبيق Gmail أو عملاء الدردشة على الأجهزة المحمولة على الأنظمة الأساسية.
 
كما نصح عملاق التكنولوجيا المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات Hangouts الخاصة بهم باستخدام Google Takeout لتنزيله، وأضافت Google خيار تعديل المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات مع التحرير جنبًا إلى جنب في الدردشة. 
 
وتأتي Google Chat أيضًا مع Spaces ، وهو مكان مخصص لموضوع معين، ومن خلال العرض المدمج الجديد في Gmail ، يمكن استخدام الدردشة جنبًا إلى جنب مع Inbox و Meet و Spaces. قالت Google أيضًا إنها ستضيف ميزات جديدة إلى الدردشة مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض صور متعددة في الأشهر المقبلة.
 

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