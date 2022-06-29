وفد من ممثلية سلوفينا ومؤسسة ITF يزور جامعة الأزهر

غزة- الرأي:

استقبل الأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر-غزة في مكتبه، وفداً مكون من السيد فويكو كوزما رئيس مكتب تمثيل سلوفينيا في فلسطين والسيدة نتاشا يورشيتش مديرة المشاريع في مؤسسة ITF ومقرها لوبيانا – سلوفينيا، و د. روز المصري رئيس مجلس إدارة جمعية الفريق الفلسطيني للتنمية، وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة زين الدين نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مازن حمادة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، والدكتور مازن أبو عمرو عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة حمدونة عميد كلية التربية، و الدكتور أحمد عيسى منسق الزيارة و د. رمضان بركة ود. محمد عقل ود. عبد الله السيد.

وقد رحب أ.د. ميلاد بالوفد، مقدماً شرحاً وافياً حول الجامعة والنشاطات والخدمات التي تقدمها من خلال كلياتها ومراكزها المتنوعة للمجتمع الفلسطيني بفئاته المختلفة، وكذلك الخدمات الأكاديمية والبحثية، والدور الذي تقوم به في تطوير قدرات الطلبة في مجالات متعددة، وشدد على أهمية بناء والحفاظ على شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، لما له من أهمية للجامعات والكليات الفلسطينية في تجاوز القيود التي تفرضها الظروف، موضحاً أن الجامعة تعطي الأولوية حاليًا للبرامج الحديثة وذات الاهتمام العالمي.

بدوره أثنى السيد فويكو كوزما على جودة خريجي الجامعة بحكم اطلاعه على الطلبة الوافدين للدراسة في سلوفينيا وذكر بعض من أسماء خريجي قسم هندسة الميكاترونيكس، الذين يكملون حالياً درجة الدكتوراه لدى جامعات في سلوفينيا، كما أبدى سعادته لزيارة الجامعة للمرة الأولى، مؤكداً على رغبته في تجديد الزيارة والحديث عن قرب مع طلبة الجامعة وتحفيزهم فيما يخص التفوق في الدراسة في ظل الظروف الصعبة.

وفي سياق وصف نطاق عمل مؤسسة ITF، وضحت السيدة نتاشا يورشيتش، أن المؤسسة أنشئت من قبل الحكومة السلوفينية في العام 1998 وتعنى بالعمل التنموي وتعزيز الأمان والسلامة البشرية في دول العالم النامي، وذكرت أن مؤسسة ITF تنفذ عدة مشاريع في قطاع غزة مع مؤسسات غير حكومية في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيل، وفي هذا الإطار أكد الدكتور عميد كلية التربية و د. رمضان بركة على أهمية هذا الجانب في حياة المواطن الفلسطيني وفئة الطلبة بالتحديد لما يتعرضون له من ضغوطات نفسية تؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي، وتم التوصل إلى ضرورة التعاون في هذا الإطار مع مؤسسة ITF لإيجاد سبل تؤدي إلى توفير خدمات نفسية وإرشادية لطلبة الجامعة.

وفي سياق مشابه، عدد د. أحمد عيسى ود. محمد عقل جهود قسم هندسة الميكاترونيكس والمعدات الطبية الرامية لتطوير مشاريع وأبحاث علمية في مجالات هندسة وتكنولوجيا التأهيل، موضحين إنجازات مشروع أي كير الذي نفذته الجامعة مؤخراً والتحديات الراهنة والآفاق المستقبيلة لهذا المجال في قطاع غزة، لا سيما بسبب القيود المفروضة جراء الحصار.

وثمن الوفد في نهاية الاجتماع الجهود التي تقوم بها الجامعة من خلال ما وصفه من خدمات نوعية يقدمها للمجتمع الفلسطيني، كما تم نقاش سبل التعاون المشترك واستعداد مؤسسة ITF لتوطيد وتوسيع التعاون مع الجامعة.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة ITF قامت مؤخراً بالتشبيك والعمل مع وحدة العمل التطوعي في عمادة شؤون الطلبة ضمن مشروع تنفذه في غزة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم، كما أن المؤسسة تنفذ عدة دورات تدريبية نوعية عبر الإنترنت في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي يحضرها عدد من خريجي وأكاديميي جامعة الأزهر.

وفي نهاية الزيارة تجول الوفد الزائر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، واطلع على البرامج والمشاريع التي تنفذها الكلية، وكذلك الاطلاع على ورشها ومختبراتها الهندسية.