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مايكروسوفت تجعل متصفحها الشهير أفضل وأكثر أمانا

30 حزيران / يونيو 2022 08:14

مايكروسوفت تجعل متصفحها الشهير أفضل وأكثر أمانا
مايكروسوفت تجعل متصفحها الشهير أفضل وأكثر أمانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من متصفح Edge، حمل للمستخدمين العديد من الميزات والتعديلات المهمة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن إصدار 103.0.1264.37 الجديد حمل معه العديد من التعديلات التي صححت بعض الأخطاء البرمجية التي كانت تستغل لاختراق بيانات المستخدمين، إضافة إلى برمجيات تجعل أداء Edge أكثر استقرارا في العمل مع الحواسب.

كما بات المتصفح أكثر حفاظا على خصوصية البيانات من خلال سياسة GuidedSwitchEnable التي اعتمدت فيه، والتي تساعد المستخدم على الانتقال إلى روابط آمنة أثناء التصفح وتبعد بياناته الشخصية عن متناول مخدمات مواقع اللإنترنت المختلفة.

وأشارت مايكروسوفت أيضا إلى أنها تواصل تطوير خدمات сервис Xbox Cloud Gaming الخاصة بألعاب الفيديو والمرتبطة بمتصفح Edge، كما أعلنت عن وضع Efficiency Mode الجديد في المتصفح والذي يساعد على زيادة سرعة الحواسب في التعامل مع الألعاب، ويقلل الضغط على ذواكر ومعالجات تلك الأجهزة من خلال التحكم بحركة البيانات التي تتلقاها عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews

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