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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية استخدام Instagram للمشاركة مع الشبكات الاجتماعية الأخرى

01 تموز / يوليو 2022 10:02

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إذا كنت من مستخدمي Instagram، فهناك فرصة لأن تكون ليست الشبكة الاجتماعية الوحيدة التي تنشر عليها، فيجعل التطبيق من السهل جدًا إرسال منشورك إلى عدد قليل من الشبكات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك Facebook، وهنا نقدم لك الطرق وفقا لما ذكره موقع " The verge ".

كيفية القيام بذلك من خلال تطبيق iPhone:

يعد تطبيق Android مشابه جدًا في الخطوات.

قم بتوصيل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، ولمشاركة صور Instagram مع الشبكات الاجتماعية الأخرى، ستحتاج إلى ربط هذه الحسابات.

• من شاشة Instagram الرئيسية، اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، متبوعًا بأيقونة القائمة في أعلى اليمين.

• حدد الإعدادات> الحساب> المشاركة إلى تطبيقات أخرى.

• حدد الحساب الذي تريد ربطه وأدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، ويمكنك ربط عدد من الشبكات، بما في ذلك Facebook وTwitter وTumblr.

انشر صورتك على Instagram والشبكات الاجتماعية الأخرى.

يمكنك ضبطه الآن، بحيث أنه عند نشر صورك على Instagram، سيتم نشرها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا:

• في تطبيق Instagram، حدد علامة الجمع أعلى الشاشة، وحدد نشر ثم اختر الصورة التي تريد مشاركتها أو التقط صورة جديدة، اضغط على التالي.

• يمكنك تطبيق أي المرشحات والتعديلات التي تريدها على الصورة، واضغط على التالي.

• في الشاشة الأخيرة قبل نشر الصور، سيكون لديك خيار كتابة تعليق، ووضع علامة على الأشخاص، وإضافة موقع، وسترى أيضًا قائمة بخدمات الوسائط الاجتماعية الرئيسية الحالية - Facebook و Twitter و Tumbler - جنبًا إلى جنب مع أي خدمات أخرى ربطتها بحسابك على Instagram.

• قم بالتبديل في جميع الشبكات الاجتماعية التي تريد نشر الصورة عليها، وإذا لم تكن قد ربطت هذه الشبكة المعينة حتى الآن، فستتم دعوتك للقيام بذلك في هذه المرحلة.

• إذا حددت الإعدادات المتقدمة التي تأتي مباشرة بعد قائمة خدمات الوسائط الاجتماعية، فيمكنك الترتيب لنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا على Facebook.

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