كيفية حظر مواقع الويب وتعيين قيود المحتوى بأيفون

إذا كنت ترغب في إعداد أيفون وiPad لطفلك، فقد تفكر في تقييد الوصول إلى أي مواقع ويب تفضل ألا ينتهي بها الأمر أمام أعين الصغار، وإليك ما تحتاج إلى معرفته لحظر مواقع الويب على هذه الأجهزة وفقًا لما ذكره موقع "business insider":

كيفية حظر المواقع على أيفون وiPad

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها حظر مواقع الويب على أيفون حتى لا يقوم طفلك بزيارتها.

1. افتح تطبيق الإعدادات.



2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق Screen Time.



3. اضغط على قيود الخصوصية والمحتوى.



4. اضغط على زر تبديل قيود المحتوى والخصوصية لتبديله إلى اليمين.



5. اضغط على قيود المحتوى.



6. اضغط على محتوى الويب.



7. اختر كيف تريد تقييد الوصول إلى الويب.



• تحديد مواقع البالغين: يحظر هذا الخيار المواقع المعروفة بأنها ذات طبيعة للبالغين مثل العُري والمواد الإباحية، ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من المواقع التي سيتم حظرها أو السماح بها دائمًا.



• مواقع الويب المسموح بها فقط: يتيح لك هذا الخيار إنشاء قائمة مخصصة بالمواقع الوحيدة المسموح بها.

كيفية منع عمليات البحث واللغة الفاضحة على أيفون وiPad

يجب عليك أيضًا التفكير في حظر مواقع الويب التي تحتوي على لغة فاضحة.

1. افتح تطبيق الإعدادات.



2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق Screen Time.



3. اضغط على قيود الخصوصية والمحتوى.



4. اضغط على قيود المحتوى.



5. اضغط على لغة صريحة.



6. اضغط على عدم السماح.