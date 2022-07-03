كيفية تمكين ميزة "Gmail-only" على بريد جيميل على الويب

قامت جوجل بدمج Meet و Chats وغيرها من الخدمات المهمة فى جيميل على الويب وكذلك تطبيقات الموبايل لتبسيط الأمور على المستخدمين، وعلى الرغم من وجود خيار للمستخدمين لتعطيل خيار Meet and Chats من قائمة الشريط السفلية ، فقد اضطر مستخدمو الويب إلى استخدام تخطيط ويب Gmail الجديد الذى يتضمن جزءًا مخصصًا لـ Google Meet والدردشات وخدمات Google الأخرى.



ومع ذلك ، لم يكن الجميع سعداء بالتصميم الجديد ولتلبية احتياجات هذا الجمهور، فقد أعادت Google التصميم القديم باستخدام وضع Gmail فقط، لذا ، إذا كنت تبحث عن طريقة للعودة إلى الواجهة الكلاسيكية ، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:



1.افتح بريد جيميل على الويب.



2. انقر فوق رمز الإعدادات فى الزاوية اليمنى العليا



3. انقر فوق الخيار - ارجع إلى عرض Gmail الأصلي



4. ستظهر نافذة منبثقة جديدة تسأل عن السبب باستخدام الزر "إلغاء وإعادة تحميل". اضغط على إعادة التحميل لتحميل تخطيط Gmail الأصلي.



بمجرد الانتهاء من ذلك ، ستحتاج الآن إلى إيقاف تشغيل تطبيق Google Meet والدردشات من Gmail على الويب للتحويل منه إلى طريقة عرض "Gmail فقط". لهذا ، توجه إلى الإعدادات ← انظر جميع الإعدادات ← الدردشات و Meet ← إيقاف تشغيل خيار الدردشة ← حفظ التغييرات

