ناسا تخطط لاستخدام روبوتات سباحة

تريد ناسا البدء في بناء سرب من روبوتات السباحة الصغيرة التي يمكنها البحث عن كائنات فضائية في المحيطات على كواكب أخرى.



وتوصل خبير من وكالة الفضاء إلى فكرة لمسبار يذوب الجليد يمكنه إرسال حمولة من الروبوتات بحجم الهاتف إلى أعماق المياه.



ويمكن استخدام مثل هذه الخطة لاكتشاف علامات الحياة الغريبة تحت القشرة الجليدية التي يبلغ سمكها أميال من قمر المشتري يوروبا أو قمر زحل إنسيلادوس حسبما نقل موقع ذا صن.



وقال مهندس ناسا إيثان شالر: "مع سرب من روبوتات السباحة الصغيرة، نحن قادرون على استكشاف حجم أكبر بكثير من مياه المحيطات وتحسين قياساتنا من خلال وجود روبوتات متعددة تجمع البيانات في نفس المنطقة."



تم تسمية المشروع البري باسم SWIM - أو Sensing With Micro-Swimmers المستقلين.



سيبدأ فريق في بناء نماذج أولية خلال العامين المقبلين بعد تأمين التمويل.



إنهم يخططون لإنشاء روبوتات على شكل إسفين يبلغ طولها حوالي 5 بوصات وحجم 3 إلى 5 بوصات مكعبة.



ما يقرب من 50 سيتم تعبئتها في cryobot حيث يمكنهم معًا مثل الأسماك للعثور على أدلة.



ستحمل السفينة الرئيسية في الغالب مجموعة أدوات لجمع البيانات أثناء الرحلة الطويلة عبر الجليد.



يمكنه بعد ذلك نقل المعلومات إلى مركبة هبوط على سطح الأرض ليقوم الخبراء بدراستها مرة أخرى.



وقال عالم فريق SWIM صموئيل هاول:" من خلال إحضار أسراب الروبوتات، سنتمكن من البحث" هناك "لاستكشاف بيئتنا أكثر بكثير مما يسمح به روبوت واحد".



نظرًا لأن الفكرة لا تزال في مراحل الاختبار المبكرة، فإن الروبوتات ليست مرتبطة بأي مهام حتى الآن.



لكن من الواضح أن وكالة ناسا حريصة على الرد على أحد أكبر الألغاز التي تواجه البشرية.

