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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

غوغل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها

06 تموز / يوليو 2022 08:15

غوغل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها
غوغل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها

أعلنت شركة غوغل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير بالانتقال إلى تطبيق آخر.

وأشارت غوغل في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيق Hangouts للأجهزة المحمولة سيكون بإمكانهن استعماله حتى نوفمبر العام الجاري، ولكن اعتبارا من يوليو ستصلهم رسائل توجههم للانتقال لتطبيق Chat.

وستقوم غوغل بنقل بيانات مستخدمي Hangouts إلى تطبيق Chat تلقائيا، كما ستتيح للمستخدمين إمكانية استعمال خدمات Takeout لحفظ نسخة من بياناتهم التي كانت موجودة في التطبيق الأول.

ولتشجيع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق Chat طرحت غوغل العديد من الميزات في هذا التطبيق مثل إمكانية إجراء المكالمات، وإمكانية تبادل الصور والبيانات.

 

ومن جهته قال رافي كانيغانتي، مدير المنتج في Google Chat: "يقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace، ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل هذا التطبيق، وستظهر على مدار الأشهر القادمة العديد من الميزات فيه مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة، ونظرا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانا قويا للابتكار والتعاون".

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