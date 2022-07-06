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HTC تعود لسوق الحواسب اللوحية بجهاز منافس

06 تموز / يوليو 2022 08:26

HTC تعود لسوق الحواسب اللوحية بجهاز منافس
HTC تعود لسوق الحواسب اللوحية بجهاز منافس

قررت HTC العودة للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية وكشفت عن حاسب لوحي جيّد الأداء والمواصفات.

وحصل الحاسب على هيكل مصنوع من البلاستيك محاط بإطار معدني متين، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 10 بوصات بدقة FHD+، ترددها يعادل 60 هيرتزا.

ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-11" قابل للتحديث، ومعالج Unisoc T618 الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شراح ذاكرة microSD .

أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدسة بدقة 16 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته HTC بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن يطرح الجهاز في الأسواق العالمية قريبا بلونين أساسيين هما الفضي والأسود، وبسعر 360 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda

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