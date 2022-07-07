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"واتس آب" يسعى لإطلاق "وضع التخفي" لحجب حالتك عن أصدقائك!

07 تموز / يوليو 2022 09:39

"واتس آب" يسعى لإطلاق "وضع التخفي" لحجب حالتك عن أصدقائك!

يعمل "واتس آب" على "وضع تسلل" جديد يخفي حالتك على الإنترنت. وستتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق دون معرفة أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم.

ووفقا لـ WABetaInfo، الذي اكتشف الميزة لأول مرة، قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء رغبة الأشخاص في استخدام "واتس آب" في وضع التخفي: على سبيل المثال، يرغب بعض المستخدمين في استخدام "واتس آب" دون إزعاج من قبل أشخاص آخرين، أو يشعرون بمطاردة من قبل شخص ما.

واكتشف WABetaInfo الميزة في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS، لكنه يدعي أنها ستكون متاحة أيضا لنظامي "أندرويد" وDesktop.

وكتب WABetaInfo في منشور مدونة: "لسوء الحظ، هذه الميزة قيد التطوير، لذا لا نعرف التفاصيل حول موعد إصدارها للجمهور".

وطرح "واتس آب" ميزة أخرى الشهر الماضي تتيح للمستخدمين أخذ سجل رسائلهم معهم عند التبديل من "أندرويد" إلى "آيفون".

ويمكن لمستخدمي "واتس آب" نقل بيانات التطبيق بأمان إلى آيفون باستخدام تطبيق "Move To iOS" المتاح في متجر التطبيقات.

وتستخدم ميزة Move To iOS بالفعل للتبديل بين بيانات الهاتف الأخرى بما في ذلك تفاصيل الاتصال والصور ومقاطع الفيديو، ولكن تم تحديثها لتشمل بيانات "واتس آب".

المصدر: ديلي ميل

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