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هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات مميزة يظهر قريبا

07 تموز / يوليو 2022 09:52

هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات مميزة يظهر قريبا
هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات مميزة يظهر قريبا

تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد بمواصفات ممتازة، ليكون أحد أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للصور المسربة فإن هاتف nubia Red Magic 7S Pro القادم سيحصل على تصميم مميز جدا، وعلى هيكل متين ومقاوم للماء والغبار.

وستكون شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Redmagic 5.0، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية ستحصل على الأغلب على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهّز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 165 واطا.

المصدر: ixbit

 

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