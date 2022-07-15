حل جديد لحماية الأطفال عند استخدام الإنترنت

حصل حلّ خاص بنظام التشغيل «ويندوز» من «كاسبرسكي» على شهادة اعتماد من مؤسسة الاختبارات المستقلة للحلول الأمنية البرمجية، لقدرتها على حماية الأطفال من المحتوى الخاص بالكبار.



ووفقاً لنتائج الاختبار، فقد تمكّن الحل من حظر 98.6% من المواقع الخاصة بالكبار، وكان حلّ الرقابة الأبوية الوحيد من بين الحلول المشاركة في الاختبار الذي يحقق متطلبات نيل الشهادة، وذلك للسنة الثانية على التوالى، وفقا لتقرير البيان الاماراتية.



وقال أندرياس كلمنتي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة الاختبارات المستقلة للحلول الأمنية البرمجية، إن حل الرقابة الأبوية أثبت فاعلية كبيرة، مؤكداً أنه حل الرقابة الوحيد الذي وصل لمستوى شهادة الاعتماد الصارم لعامين متتاليين.

