هل يمكن نقل واتس آب من أندرويد إلى iOS؟

إذا كنت تنتقل من أندرويد إلى iOS ، فإن أحد الأشياء الرئيسية التي لا تريد أن تفقدها هي بيانات واتس آب الخاصة بك، ففي وقت سابق ، لم يكن من الممكن نقل واتس آب من أندرويد إلى iOS ولكن الآن واتس آب يقدم الدعم لنقل البيانات من هواتف أندرويد إلى أجهزة iOS تطبيق "Move to iOS".



حيث يُطلب من مستخدمي أندرويد الذين يتحولون إلى أجهزة أيفون تنزيل تطبيق "Move to iOS" على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد ، وبعد ذلك يمكنهم نقل الرسائل وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وحسابات البريد الإلكتروني والتقويمات وكذلك سجل رسائل واتس آب بأمان. ومع ذلك ، لن يتم نقل سجل مكالمات واتس آب الخاص بك.

كيف يمكنني نقل واتس آب من أندرويد إلى iOS؟

-افتح تطبيق "Move to iOS" على هاتف أندرويد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

- سيتم عرض رمز على جهاز أيفون الخاص بك ، والذي تحتاج إلى إدخاله على هاتف أندرويد الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك

- اضغط على الخيار "ابدأ" على هاتف أندرويد وانتظر واتس آب لتحضير البيانات للتصدير

- حدد الخيار "واتس آب" على "شاشة نقل البيانات"

- الآن اضغط على "متابعة" واتبع التعليمات

- انقر على "التالي" للعودة إلى تطبيق "نقل إلى iOS"

- علاوة على ذلك ، انقر فوق "متابعة" لنقل البيانات من هاتف أندرويد إلى أيفون وانتظر حتى يؤكد التطبيق ما إذا كان النقل قد اكتمل أم لا

-الآن ، قم بتثبيت أحدث إصدار من واتس آب على جهاز أيفون الخاص بك

- بمجرد تنشيط جهازك الجديد ، سيتم تحميل محادثاتك

- انقر على "ابدأ" عندما يُطلب منك ذلك وأكمل العملية

- الآن ، افتح واتس آب على أيفون بنفس رقم هاتفك المحمول الذي تم استخدامه على جهاز أندرويد



هل يمكنني استعادة نسخة واتس آب الاحتياطية من Google Drive على أيفون بدون جهاز كمبيوتر؟

فيما يلي الخطوات التي عليك اتباعها:

-انتقل إلى "التطبيقات والبيانات" في الإعدادات

- اضغط على خيار "استعادة" من iCloud Backup

-قم الآن بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك

-بمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق الخيار "اختيار نسخة احتياطية" ثم حدد "واتس آب Backup" وملفات أخرى من قائمة النسخ الاحتياطية المتوفرة في iCloud

-أخيرًا ، انقر فوق "استعادة" وسيتم تنزيل ملفاتك على جهاز أيفون الخاص بك

كيف يمكنني استعادة محادثات واتس آب من نسخة Google Drive الاحتياطية على أيفون؟

اتبع الخطوات التالية:

-ضمن قسم "استعادة واتس آب" ، انقر على "من Google Drive Backup"

-قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وحدد كذلك سجل النسخ الاحتياطي واتس آب على Google Drive

-الآن ، انقر فوق الخيار "عرض"

- علاوة على ذلك ، حدد الرسائل أو المكالمات أو المرفقات التي ترغب في ترحيلها إلى أيفون