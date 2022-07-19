مايكروسوفت تؤخر سياسة حظر التطبيقات التجارية مفتوحة المصدر

أجلت مايكروسوفت تطبيق سياستها التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو ، لحظر التطبيقات التجارية مفتوحة المصدر التي تركت المطورين قلقين.



في سياسة متجر مايكروسوفت الجديدة، قالت الشركة إن المطورين يجب ألا يحاولوا الاستفادة من البرامج مفتوحة المصدر أو غيرها من البرامج المتاحة بشكل عام مجانًا، وألا يكون سعرها مرتفعًا بشكل غير منطقي مقارنة بالميزات والوظائف التي يوفرها منتجك.



وأثار هذا الإعلان غضب مجتمع المطورين لأنه سيعيق جهودهم لتحقيق الدخل من البرامج مفتوحة المصدر، والآن، قال جورجيو ساردو، المدير العام للتطبيقات والشركاء والمتاجر في مايكروسوفت، إن الشركة تؤخر هذه السياسة بالذات.



وقال ساردو في تغريدة على تويتر: "أثناء الاستماع إلى مجتمع المطورين، تلقينا ملاحظات مفادها أنه يمكن النظر إليها بشكل مختلف عما هو مقصود، وسنؤخر تطبيق هذه السياسة حتى نوضح النية"، وتم الإعلان عن تغيير السياسة لأول مرة في 16 يونيو.



هايدن بارنز، كبير مديري الهندسة في عملاق البرمجيات مفتوحة المصدر Suse، غرد بأنه يشعر بخيبة أمل من تغيير السياسة المقترح.



وقال "أشعر بخيبة أمل من تغيير سياسةمايكروسوفتStore الذي يحظر بيع البرامج مفتوحة المصدر، يوفر المتجر لمطوري البرامج مفتوحة المصدر المستقلين فرصة لإنشاء مشاريع مستدامة من خلال فرض مبلغ معقول هناك"، وهناك العديد من الأمثلة على البرامج مفتوحة المصدر التي تُباع في متجر تطبيقات مايكروسوفت مثل برنامج تحرير الفيديو Shotcut وعملاء FTP مثل WinSCP.