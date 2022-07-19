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Realme تنافس آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

19 تموز / يوليو 2022 08:21

Realme تنافس آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن
Realme تنافس آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

تستعد Realme لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لساعات آبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Watch 3 الجديدة ستحصل على شاشة لمسية منحنية الحواف مستطيلة الشكل، وستكون أول ساعة من Realme مجهزة بتقنيات لإجراء المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية.

وسيحصل هيكل الساعة على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، كما ستزود الساعة بواجهات استخدام متنوعة وعدة أنظمة متطورة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، إضافة إلى مستشعرات لقياس معدل نبضات القلب.

وستجهز أيضا بنظام Bluetooth 5.2 الحديث للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وبطارية بسعة 340 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لمدة أسبوع تقريبا بالشحنة الواحدة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المفترض أن يتم الكشف عن الساعة رسميا في 18 يوليو الجاري، وأن تطرح في الأسواق العالمية قريبا بسعر قد لا يتجاوز الـ 100 دولار.

المصدر: ixbit

 

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