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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة حماية الصور ومقاطع الفيديو بكلمة مرور في صور Google

22 تموز / يوليو 2022 10:12

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يعتبر صور Google هو تطبيق المعرض الرسمي لنظام Android، وهو غني بالميزات. يتيح التطبيق للمستخدمين عرض الصور وتعديلها ونسخها احتياطيًا على السحابة، بالإضافة إلى ذلك، قامت Google مؤخرًا بتحديث التطبيق بخيارات خصوصية محسّنة مثل المجلدات المقفلة والقدرة على إخفاء الصور والمزيد.

كيف تعمل ميزة المجلد المقفل في صور Google:

تحمي كلمة مرور المجلد المقفل في "صور Google" الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة، ويستخدم كلمة مرور قفل شاشة جهازك لحماية العناصر المحفوظة، ويمكن أن تكون كلمة المرور هي بصمة إصبعك أو رمز PIN ، والذي يتم استخدامه في قفل الشاشة.
 
ولن يتم عرض العناصر الموجودة في المجلد المقفل في شبكة الصور أو الذكريات أو البحث أو الألبومات ، ولن تتمكن التطبيقات الأخرى الموجودة على جهازك التي يمكنها الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك من الوصول إليها.
 

 إليك دليل خطوة بخطوة لإنشاء مجلد مقفل:

1. افتح تطبيق صور Google على هاتفك الذكي.
 
2. اضغط على خيار "المكتبة" المتاح في الركن الأيمن السفلي من شاشتك.
 
3. اضغط على قسم "المرافق".
 
4. اضغط على خيار "البدء" المتاح في قسم "إعداد مجلد مغلق".
 
5. سيتم توجيهك إلى بعض إرشادات المجلد المقفل. اضغط على زر "إعداد" المتاح في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.
 
6. اضبط قفل الشاشة.
 
7. اضغط على زر "نقل العناصر" لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى مجلدك المقفل.
 
8. ستتم إعادة توجيهك إلى معرض الصور بهاتفك الذكي. حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد إخفاءه وانقر على "نقل". يمكنك تحديد صور أو مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد.
 
9. اضغط على "نقل" مرة أخرى لتأكيد الإجراء.

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