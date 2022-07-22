إعرف الفرق بين رفع مقطع الفيديو إلى يوتيوب من سطح المكتب والهاتف

إذا كنت من مستخدمى قنوات يوتيوب الجدد وتريد معرفة كيفية رفع مقاطع فيديو خاصة بك على كل من سطح المكتب والهاتف، فيمكن إتباع بعض الخطوات البسيطة التى نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

كيفية رفع مقطع فيديو على يوتيوب باستخدام متصفح الويب

1. افتح يوتيوب فى متصفحك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، اضغط فوق تسجيل الدخول فى الزاوية اليمنى العليا وادخل معلومات حساب جوجل الخاص بك.

2. اضغط فوق الزر "إنشاء" فى الجزء العلوي من الشاشة، تبدو ككاميرا فيديو.

3. اضغط فوق تحميل الفيديو فى القائمة المنسدلة.

4. في النافذة المنبثقة لتحميل الفيديو، اضغط فوق تحديد الملفات.

5. انتقل إلى المجلد حيث يوجد الفيديو وحدده، وسيبدأ يوتيوب بعد ذلك في تحميل الفيديو.

6. أثناء تحميل الفيديو، يمكنك إدخال معلومات مثل اسم ووصف الفيديو، وبعد الانتهاء، اضغط فوق التالي.

7. اضف عناصر الفيديو، مثل ملفات الترجمة والمحتوى ذي الصلة، واضغط فوق التالى.

8. سيفحص يوتيوب بعد ذلك الفيديو بحثًا عن أي انتهاكات لحقوق النشر، إذا كان كل شىء جيدًا، فاضغط فوق "التالى".

9. اضغط فوق الزر عام لجعل الفيديو مرئيًا للجميع واضغط فوق "نشر" لإكمال العملية، ويمكنك نشر الفيديو أثناء تحميله، أو الانتظار حتى يكتمل التحميل، وفي كلتا الحالتين، لن يظهر الفيديو عبر الإنترنت ما لم تضغط فوق نشر.

كما أنه بمجرد تحميل الفيديو، ستستغرق معالجته بضع دقائق، ويعتمد الوقت الذي تستغرقه المعالجة على طول الفيديو.



كيفية رفع مقطع فيديو على يوتيوب باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق يوتيوب للهاتف

2. اضغط على أيقونة زائد في القائمة السفلية.

2. اضغط فوق تحميل مقطع فيديو في النافذة المنبثقة.

ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة الرفع، فقد تحتاج إلى منح التطبيق إذنًا للوصول إلى الكاميرا ومكتبة الصور.

3. في الشاشة التالية، اضغط فوق مقطع الفيديو الذي تريد تحميله.

4. اضغط على التالي في الزاوية اليمنى السفلى.

5. ادخل معلومات مثل عنوان الفيديو، واختر مستوى الخصوصية، ثم اضغط فوق "التالي" في الزاوية اليمنى العليا.

6. اختر ما إذا كان الفيديو مخصصًا للأطفال أم لا، ثم اضغط فوق تحميل الفيديو في الجزء السفلي لإنهاء العملية.