يعني إيه ميزة Avatars الجديدة لتطبيق واتس آب وكيف تستفيد منها؟

كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على ميزة Avatars جديدة، ومع تطبيق هذه الميزة الجديدة ، قد يتمكن المستخدمون قريبًا من استخدام الصورة الرمزية أو "الأفاتار" كقناع عند إجراء مكالمات الفيديو، وإلى جانب ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام الصورة الرمزية كملصق، ووفقًا لـ WABetaInfo ، سيرى المستخدمون قسمًا جديدًا به صورة رأس في الأعلى.



ويضيف التقرير أيضًا أنه سيتمكن المستخدمون أيضًا من تغيير الصورة الرمزية الخاصة بهم بحيث يمكن استخدامها كملصق ومشاركتها أيضًا مع جهات الاتصال الخاصة بك، وإلى جانب ذلك ، يعمل WhatsApp أيضًا على الميزة التي ستسمح للمستخدمين بإخفاء حالتهم عبر الإنترنت، ومع تطبيق هذه الوظيفة الجديدة ، سيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنه رؤيته عندما يكون متصلاً بالإنترنت على WhatsApp.



وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها WABetaInfo أنه من المفترض أن يتضمن WhatsApp خيارًا جديدًا يسمى "Last Seen and Online" ضمن إعدادات الخصوصية> Last Seen، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار بين "نفس ما شوهد آخر مرة" أو "الجميع" ويمكنهم التحكم في من يمكنه رؤيته عندما يكون متصلاً بالإنترنت، وخيار "نفس آخر ظهور" سينسخ نفس الإعداد للقسم الذي شوهد آخر مرة.



وفي الآونة الأخيرة ، نصح الرئيس التنفيذي لشركة واتس آب Will Cathcart المستخدمين بعدم استخدام إصدارات WhatsApp المزيفة أو المعدلة، و قال في تغريدة: "تذكير مستخدمي WhatsApp @ بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من WhatsApp ليست فكرة جيدة أبدًا، تبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل مع ضمانات الخصوصية والأمان في WhatsApp". يتبع التغريدة سلسلة تغريدات تحذر المستخدمين من تطبيق Android يسمى `` Hey WhatsApp ''، اكتشف باحثو الشركة التطبيق الذي يحتوي على برامج ضارة مخبأة بداخله.