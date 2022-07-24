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"واتس آب" يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات!

24 تموز / يوليو 2022 08:58

"واتس آب" يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات!

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق ميزة ستسمح بنقل بيانات التطبيق ومحادثاته بسهولة ما بين أجهزة أندرويد و iOS.

وتبعا للمعلومات التي ظهرت على الصفحات الرسمية لـ"واتس آب" فإن الخاصية الجديدة ستمكن المستخدمين من نقل التطبيق بجميع بياناته تقريبا من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون وبالعكس، وللاستفادة منها يجب على المستخدم تحميل التطبيق وتحديثه على كلا الجهازين، واستعمال نفس رقم الهاتف الموصول بحساب التطبيق على جهازه القديم.

 

ومع الخاصية الجديدة سيتمكن المستخدم من نقل حساب "واتس آب"، وصورة الملف الشخصي، والمحادثات الفردية والجماعية، وسجل الدردشة، وملفات الوسائط وإعدادات المراسلة، لكنه لن يتمكن من نقل سجل المكالمات أو "رسائل الدفع" وهي الميزة التي قد لا تتوفر في كل البلدان حاليا.

 

ويأتي طرح هذه الميزة بعد انتقادات عدة طالت "واتس آب" لعدم توفيره القدرة على نقل بيانات التطبيق بسهولة بين الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، ومؤخرا كان القائمون على التطبيق قد وفروا ميزة تسمح بالوصول إلى الرسائل وإرسالها واستلامها من جهاز إضافي، حتى في حال كان الجهاز الثاني يعمل بدون شريحة SIM.

المصدر: نوفوستي

 

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