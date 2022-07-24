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ما الذي ستكشف عنه سامسونغ خلال حدثها التقني الكبير القادم؟!

24 تموز / يوليو 2022 09:08

ما الذي ستكشف عنه سامسونغ خلال حدثها التقني الكبير القادم؟!
ما الذي ستكشف عنه سامسونغ خلال حدثها التقني الكبير القادم؟!

أعلنت شركة سامسونغ عن موعد حدثها التقني المرتقب والذي ستكشف خلاله عن مجموعة مميزة من الهواتف والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للصور والفيديوهات الترويجية التي نشرتها الشركة فإن حدث Galaxy Unpacked الثاني لهذا العام سيعقد في 10 أغسطس المقبل، وسيتم بثه عبر المواقع الرسمية للشركة على الإنترنت وعبر صفحاتها على يوتيوب.

ولم تعلن سامسونغ بعد عن الأجهزة التي ستكشف عنها خلال الحدث، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكشف عن الجيل الأحدث من هواتف Galaxy Fold و Galaxy Flip القابلة للطي، كما ستزيح الستار عن ساعات Galaxy Watch 5 الجديدة.

وفي حال صدقت التسريبات فإن هواتف Samsung Galaxy Z Flip4 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بهواتف Z Flip الحالية، وستحصل على هاتف يمكن طيه من المنتصف أبعاده (165.1/71.9/7.2) ملم، وعلى شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما يفترض أن تعمل بمعالجات +Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة وتكون قادرا على التعامل بشكل سريع مع شبكات 5G الحديثة.

وسيوضع منفذ USB Type-C ومنفذ المايكروفون ومنفذ مكبر الصوت على الحافة السفلية للهيكل، أما زر الطاقة الرئيسي وماسح بصمات الأصابع ومفتاح التحكم بمستوى الصوت فستكون على حافة الهيكل اليمنى.

 

وبالنسبة لساعات Galaxy Watch فيتوقع أن تحصل على هياكل متينة يدخل في تركيبها التيتانيوم، وستوفر هذه الساعات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات 4G، كما ستجهز بشرائح للاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث وشبكات Wi-Fi، وستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم، وبطاريات بسعة 276 و397 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر: فيستي

 

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