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الصين تطلق الوحدة الثانية لمحطتها الفضائية لدعم التجارب العلمية

25 تموز / يوليو 2022 08:47

الصين تطلق الوحدة الثانية لمحطتها الفضائية لدعم التجارب العلمية
الصين تطلق الوحدة الثانية لمحطتها الفضائية لدعم التجارب العلمية

تضيف الصين مقصورة جديدة إلى محطتها الفضائية من خلال إطلاق وحدة وينتيان، حيث تم إرسال وينتيان في طريقها إلى المدار فوق صاروخ Long March 5B الثقيل من ميناء وينتشانغ الفضائي في جزيرة هاينان الجنوبية، وستطابق المركبة التي يبلغ طولها 58.7 قدمًا (17.9 مترًا) قريبًا مدار الوحدة الأولى للصين، والتي تم إطلاقها في أبريل 2021. 
 
ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن وينتيان، التي تعني حرفيًا "البحث عن الجنة"، هي الثانية من بين ثلاث وحدات تعتزم الصين إطلاقها. 
كما أنه من المقرر إطلاق محطة ثالثة تسمى Mengtian في أكتوبر وستكمل محطة الفضاء على شكل حرف T، وستكون حوالي 20 ٪ مثل محطة الفضاء الدولية (ISS) ، التي تبلغ كتلتها حوالي 460 طنًا.
 
يوجد حاليا ثلاثة رواد فضاء من مهمة شنتشو 14 على متن محطة الفضاء الصينية في انتظار وصول المركبة الجديدة، وسيستضيف الثلاثي لاحقًا أول محاضرة علمية حية من وينتيان، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، بعد الاختبارات.
 
يتمثل الدور الرئيسي للوحدة الجديدة في استضافة سلسلة من خزانات التجارب التي تسمح لرواد الفضاء بإجراء مجموعة واسعة من التجارب العلمية في المدار؛ كما أنها تحمل صفائف شمسية وقفل هواء جديد للسير في الفضاء، كما تتميز بأماكن نوم إضافية لرواد الفضاء.
 
بدأت الصين مشروع محطة الفضاء الخاصة بها في عام 1992، حيث وافقت على خطة لتطوير القدرة على إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء، واختبار دعم الحياة على متن مختبرات فضائية صغيرة، وبناء صواريخ كبيرة جديدة قادرة على إطلاق وحدات حوالي 48500 رطل (22000 كجم) )، والتي بدأت في إطلاقها العام الماضى.
 
وتخطط البلاد لإبقاء المحطة الفضائية مزودة بطاقم دائم لمدة عقد على الأقل، حيث يقضي كل طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء ستة أشهر على متنها. 
 

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