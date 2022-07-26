طريقة إزالة خلفية الصورة باستخدام Telegram



Telegram هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا، حيث يسمح لك بإرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو بحجم تحميل يصل إلى 4 جيجابايت، ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات ، مثل الملصقات المتميزة والتواصل الصوتي إلى النص ومقاطع الصوت وغيرها.



وتتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يوفرها تطبيق Telegram للمطورين تحديث ميزات واجهة التطبيق باستمرار، وهو يشتمل على واجهة برمجة تطبيقات Bot التي تجعل من السهل إنشاء برامج تستخدم رسائل Telegram كواجهة، ويمكنك استخدام واجهات برمجة التطبيقات هذه مجانًا.



وهناك العديد من الروبوتات المتاحة على Telegram والتي توفر ميزات متنوعة، وتتيح لك روبوتات Telegram هذه ممارسة الألعاب عبر الإنترنت وتعديل الصور ومقاطع الفيديو والمزيد، وإذا لم تتمكن من إزالة خلفية الصورة ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام تطبيق Telegram، كما يمكن أيضًا استخدام تطبيق Telegram لإزالة خلفية الصورة إذا كنت غير قادر على القيام بذلك بطريقة أخرى، إليك كيف يمكنك القيام بذلك.



1. افتح تطبيق Telegram على هاتفك الذكي.



2. اضغط على شريط البحث وابحث عن "مزيل خلفية AI".



3. أرسل رسالة "ابدأ" أو اضغط فقط على زر "ابدأ" المتاح في برنامج Telegram chatbot المفتوح.



4. أرسل الصورة التي تريد إزالة خلفيتها.



5. بعد فترة ، سيرسل chatbot صورتك مع إزالة الخلفية.

