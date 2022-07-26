"واتساب" يطوّر ميزات جديدة لحفظ الرسائل وترشيحات المحادثات غير المقروءة

تعمل منصة المراسلة "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، على ميزة جديدة للاحتفاظ بالرسائل، ومرشح الدردشة غير المقروءة، والمخطط إدماجهما في التحديثات المستقبلية لأنظمة أندرويد و"آي أو إس" وأجهزة سطح المكتب.



وقالت المصادر المشاركة في الإصدار التجريبي لخاصية الرسائل الجديدة - في تقرير على مدونة التطبيق - إنَّ هذه الميزة تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل التي تختفي من المحادثات لما بعد انتهاء فترة صلاحيتها، مضيفين أنه يمكن أيضًا لجميع أعضاء المحادثة الاطلاع على هذه الرسائل في قسم الرسائل المحفوظة (Kept Messages) الجديد في معلومات الدردشة.



وأشار التقرير أيضًا إلى أنَّ المنصة أصدرت أيضًا تحديثين تجريبيين يوفران مرشحًا للمحادثات غير المقروءة، واستعادة ميزات المشاركين السابقة، والمقرر طرحهما على تطبيق "واتساب بيتا" - الذي يسمح بتنزيل تحديثات واتساب من أجل الحصول على النسخ الجديدة قبل إصدارها بشكل رسمي على موقع المطورين.



