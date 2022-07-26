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"فيسبوك" تقتفى أثر "تيك توك"

26 تموز / يوليو 2022 08:43

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أدخلت فيسبوك على تطبيقها تعديلاً جعلت من خلاله الصفحة الرئيسية مشابهة لما تحويه منافستها الرئيسية تيك توك، حيث يبرز ضمنها قسمان وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.
 
أحد القسمين اللذين أعلنت عنهما فيسبوك يقوم على منشورات تظهر أمام المستخدم بحسب ترتيبها الزمني، وتكون عائدة لأي مستخدم أو صفحة يتبعها الشخص، بينما يتضمن القسم الثاني منشورات مقترحة أمام المستخدم استناداً إلى الخوارزميات التي قد تثير اهتمامه، في تشابه مع صفحة تيك توك الرئيسية "فور يو" التي تركز فيها خوارزمية التطبيق على تحديد ما يرغب الشخص في رؤيته وإظهاره أمامه، بحسب "مونت كارلو".
 
التعديل يأتي في وقت تنافس فيه شركة ميتا المالكة لفيسبوك تيك توك على صدارة منصات التواصل، في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين كجزء من أعمالها الإعلانية المُقدرة بمليارات الدولارات.
 
وقالت ميتا إنّ "التعديل يأخذ في الاعتبار آلاف الإشارات المساعدة على الوصول إلى المستخدمين من خلال صفحة الرئيسية.
 

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