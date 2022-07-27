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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

منافسة ساعات آبل تغزو الأسواق قريبا

27 تموز / يوليو 2022 08:03

منافسة ساعات آبل تغزو الأسواق قريبا
منافسة ساعات آبل تغزو الأسواق قريبا

كشفت Realme عن المواصفات الرئيسية لساعتها الذكية الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات آبل في الأسواق العالمية.

وتأتي ساعة Realme Watch 3 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (45/37/11.5) ملم، وزنخ 40 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

أما شاشتها فأتت مستطيلة الشكل منحنية الحواف، من نوع IPS LCD، مقاسها 1.8 بوصة، دقة عرضها (240/286) بيكسل، معدل سطوعها 207 شمعة/م تقريبا.

وتعمل هذه الساعة بنظام Proprietary OS، وزودت بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى، وتقنيات "بلوتوث-5.3" للاقتران لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، كما حصلت على تطبيقات وتقنيات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتقنيات لقياس معدلات نبض القلب.


وزودت الساعة ببطارية Li-Ion بسعة 340 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة، كما ستطرح بلونين أساسيين هما الأسود والرمادي، وبسعر 40 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

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