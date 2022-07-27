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الكشف عن هاتف سامسونغ القادم بمواصفاته المميزة

27 تموز / يوليو 2022 08:04

الكشف عن هاتف سامسونغ القادم بمواصفاته المميزة
الكشف عن هاتف سامسونغ القادم بمواصفاته المميزة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده(76.5/163.2/8.5) ملم، وزنه 203 غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 525 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 300 دولار.

المصدر:  ixbit

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