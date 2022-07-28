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مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط قلب للأطفال

28 تموز / يوليو 2022 10:30

مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط قلب للأطفال
مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط قلب للأطفال

غزة- الرأي

تسلّم مجمع ناصر الطبي جهاز تخطيط قلب للأطفال بتبرع كريم من فاعل خير ومن خلال مبادرة الأرواح البريئة لصاحبها د.خالد عرفة، وبحضور د. عاطف الحوت مدير عام مجمع، د. احمد الفرا رئيس قسم الأطفال. 


وأكد د.أحمد الفرا على أهمية وجود هذا الجهاز في قسم الأطفال الأمر الذي سيساهم في تجويد الخدمة داخل القسم وتشخيص الحالات المرضية وإنقاذ حياة الأطفال. 


وتوجه د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر الى د.خالد عرفة صاحب مبادرة الأرواح البريئة على جهوده الطيبة والمباركة في استجلاب الدعم لصالح المرضى داخل المجمع والمساهمة في تجويد الخدمات فيه.

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