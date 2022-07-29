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كيف تجعل هاتف ايفون يمسح الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة

29 تموز / يوليو 2022 10:25

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لن تشغل الرسائل عمومًا مساحة كبيرة على أيفون إلا إذا كان لديك الكثير من النصوص المرفقة بالصور، لذلك إذا كنت تريد حذف الرسائل أو المحادثات تلقائيا، فيمكنك ذلك من خلال بعض الخطوات وخلال الفترة التي تريدها، حيث يمكنك تغيير إعدادات جهاز أيفون الخاص بك لحذف الرسائل القديمة تلقائيًا بعد مرور شهر عليها أو عام، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

اتبع هذه الخطوات 

1. افتح تطبيق الإعدادات.
2. اضغط على الرسائل.
3. اضغط على الاحتفاظ بالرسائل.
 4. في الشاشة التالية، اضغط إما 30 يومًا أو سنة واحدة للاحتفاظ بالرسائل لهذا الوقت المحدد قبل حذفها.
 
 كما سترى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل الأقدم من 30 يومًا أو عام واحد، حسب ما تختاره، اضغط على حذف للتخلص منها أو إلغاء للاحتفاظ بها.
 

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