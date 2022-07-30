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أخبار » الرياضة و الملاعب

مئوية جديدة لخدمات البريج بدوري جوال لكرة السلة

30 تموز / يوليو 2022 08:32

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حقق خدمات البريج فوزا سهلا (109_61) على جاره شباب البريج، ضمن منافسات ذهاب المربع الذهبي "play off"، لدوري جوال 2021_2022 للمحافظات الجنوبية، بصالة المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

ودخل الخدمات بكل قوة منذ انطلاقة اللقاء بالتركيز على الهجوم الخاطف والمرتد، قابله الشباب بأداء دفاعي قوي لمحاولة الحد من خطورة مفاتيح لعب الخدمات، فافتتح إبراهيم أبو رحال التسجيل للخدمات بنقطتين، لكن الرد جاء سريعا من ضياء الشريف بنفس الطريقة، فتألق عيد الشاعر بتسجيله 5 نقاط، وثلاثيتين لثائر عيسى و6 نقاط لإبراهيم مصلح منها ثلاثية، بينما سجل للشباب ضياء الشريف 6 نقاط، و6 نقاط لخالد الصعيدي، لينتهي الربع 28_12 للخدمات.

وفي الربع الثاني ظهر أحمد مهدي ورامي الجمال بشكل جيد من صفوف الخدمات بتسجيل الأول 6 نقاط، والثاني 8 نقاط، ثم جاء الدور على نشأت كسكين بتسجيله 8 نقاط من تحت السلة، بينما لم يتمكن لاعبو الشباب من تسجيل أكثر من 10 نقاط عن طريق ثلاثيتين لضياء الشريف ومحمد البابا، ونقطتين لعز النجار وحسن الطهراوي، لينتهي الربع 28_10 لخدمات البريج

وفي الربع الثالث اعتمد البريج على التصويبات الثلاثية لأكثر من لاعب، فسجل 4 ثلاثيات عن طريق طه جبر ثلاثيتين، وثلاثية لثائر عيسى، وأخرى لياسر عيسى، و6 نقاط لكلا من أحمد وشاح وأحمد مهدي، بينما سجل للشباب ضياء الشريف 6 نقاط، و5 نقاط لحسن الطهراوي، و4 نقاط لعز الدين النجار، لينتهي الربع 30_17 للخدمات.

وفي الربع الرابع اتسع الفارق لمصلحة الخدمات، وأعطى المدرب حسن إسماعيل الفرصة لكافة لاعبي الخدمات، وظهرت فاعلية سلاح الرميات الثلاثية في صفوف الخدمات بتسجيله 5 رميات ثلاثية بواقع رميتين لإبراهيم أبو رحال، ورميتين لثائر عيسى، ورمية لإبراهيم مصلح، بينما سجل الشباب 3 رميات ثلاثية عن طريق محمد الهندي ثلاثية، وثلاثيتين لحسن الطهراوي، لينتهي الربع 23_22 للخدمات، وبنتيجة إجمالية 109_61.

وتنتظر الفريقان مواجهة ثانية في إياب هذه المرحلة الثلاثاء المقبل. 

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، أحمد القاضي، تامر قشطة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية دولي أحمد زعرب.

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