وكالة الرأي تنشر أسماء أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

08:41الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليوم

09:32العشرة الأوائل على مستوى الوطن في الثانوية العامة 2022

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