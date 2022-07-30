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وكالة الرأي تنشر أسماء أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

30 تموز / يوليو 2022 09:07

نتائج غزة
نتائج غزة

أسماء أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة..

محمد خليل حسين عرفات         الأدبي      99.6        دراسة خاصة           شرق غزة

سجى محمد سعيد عبد العزيز    الأدبي      99.4        الفالوجا الثانوية للبنات            شمال غزة

يمنى أحمد عبد العصار            الأدبي      99.4        ممدوح صيدم الثانوية للبنات     الوسطى  

فرح علي محمد عبد الهادي      الأدبي      99.4        العروبة الثانوية للبنات              الوسطى  

ايه محمد أحمد بعلوشه              الأدبي      99.4        الهدى الثانوية للبنات غرب غزة               

عبد الرحمن زهير حماد الحواجري          الأدبي      99.3        أحمد الشقيري الثانوية للبنين     شمال غزة

اخلاص حكمت أحمد عاشور    الأدبي      99.3        الفالوجا الثانوية للبنات              شمال غزة

اسراء بسام حرب عابدين         الأدبي      99.3        عباس محمود العقاد الثانوية للبنات           رفح         

شهد ابراهيم محمد الصبيحي    الأدبي      99.3        القدس الثانوية للبنات رفح         

شهد موسى عيد ابو غليبه         الأدبي      99.3        خولة بنت الأزور الثانوية للبنات              الوسطى  

بستان محمد صالح العصار       الأدبي      99.3        شهداء دير البلح الثانوية للبنات الوسطى  

اية أحمد سالم داود    الأدبي      99.3        الشجاعية الثانوية "أ" للبنات     شرق غزة

نغم عمار ابراهيم النجار           الريادة والأعمال       99.1        بلقيس اليمن الثانوية للبنات       غرب غزة               

فرح أحمد عبد الله زهران         الريادة والأعمال       99           بلقيس اليمن الثانوية للبنات       غرب غزة               

اسماء سليمان عبدالله دياب        الشرعي   99.7        دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات               شرق غزة

اية منار عبد الرازق خضر      الصناعي  99.8        عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات الوسطى  

امجاد جميل عيد الرملاوي       الصناعي  99.4        عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات الوسطى

مروة محمد عبد الحميد عيسى   العلمي      99.7        شهداء رفح الثانوية للبنات        رفح         

أنس نبيل سليم الحرازين           العلمي      99.7        جمال عبد الناصر الثانوية للبنين               شرق غزة

محمد أحمد محمود القديري      العلمي      99.6        أحمد ياسين الثانوية للبنين         رفح         

حسام سعيد محمود سكر           العلمي      99.6        الشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنين       الوسطى  

ميار ناهض علي اللحام             العلمي      99.6        شهداء دير البلح الثانوية للبنات الوسطى  

رغد عدنان محمد ابوعامر        العلمي      99.6        الخنساء الثانوية للبنات              شرق خان يونس     

بيان صلاح حسن شحادة        العلمي     99.6     عرفات للموهوبين الثانوية بنات            غرب غزة           

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