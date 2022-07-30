العشرة الأوائل على مستوى الوطن في الثانوية العامة 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم أسماء الناجحين الأوائل في كافة الأفرع على مستوى الوطن.

وقالت إن عدد المتقدمين للامتحان في الفروع كافة ( 85302 ) مشترك ومشتركة، نجح منهم (58107) مشترك ومشتركة وبنسبة عامة بلغت (68.12%) موزعين على كافة الفروع،

أما العشرة الأوائل في الفروع المختلفة على مستوى الوطن فهم:

أوائل الفرع العلمي:

لقد حصل الطلبة التالية أسماؤهم على (الأول مكرر) بمعدل 99.7 :

أنس نبيل سليم الحرازين 99.7 شرق غزة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين

حلا عبدالله نمر زيد الكيلاني 99.7 جنين بنات يعبد الثانوية

زيد عبد الحميد حسن عواوده 99.7 جنوب الخليل ذكور الشهيد ابو جهاد

مروة محمد عبد الحميد عيسى 99.7 رفح شهداء رفح الثانوية للبنات

حصل الطلبة التالية أسماؤهم على الخامس مكرر للفرع العلمي بمعدل 99.6 :

انيس محمد انيس ياسين 99.6 نابلس ذكور عصيرة الشمالية الثانوية للبنين

ايهم كمال خليل مخامره 99.6 يطا ذكور يطا الثانوية

بيان صلاح حسن شحادة 99.6 غرب غزة عرفات للموهوبين الثانوية بنات

حسام سعيد محمود سكر 99.6 الوسطى الشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنين

رغد عدنان محمد ابوعامر 99.6 شرق خان يونس الخنساء الثانوية للبنات

رنا عبد القادر أحمد ابو زيد 99.6 رام الله والبيرة ذكور خربثا بني حارث الثانوية

سيف الدين بلال أحمد عليان 99.6 القدس ذكور الايمان الثانوية

عبد الرحيم علي خليل نصر 99.6 جنوب الخليل ذكور ماجد ابو شرار

عمر اكرم موسى البص 99.6 جنوب الخليل ذكور السموع الثانوية

محمد أحمد محمود القديري 99.6 رفح أحمد ياسين الثانوية للبنين

محمد سمير منصور غانم 99.6 طولكرم ذكور الفاضلية الثانوية

ميار ناهض علي اللحام 99.6 الوسطى شهداء دير البلح الثانوية للبنات

ياسمين أيمن درويش احمد 99.6 نابلس العائشية الثانوية للبنات

أما الفرع الأدبي

الاول

محمد خليل حسين عرفات 99.6 شرق غزة دراسة خاصة

وحصل الطلبة التالية اسماؤهم على الثاني مكرر للفرع الأدبي بمعدل 99.4 :

ايه محمد أحمد بعلوشه 99.4 غرب غزة الهدى الثانوية للبنات

حسيبه مصبح عيسى عواوده 99.4 رام الله والبيرة بنات دير دبوان الثانوية

سجى محمد سعيد عبد العزيز 99.4 شمال غزة الفالوجا الثانوية للبنات

فرح علي محمد عبد الهادي 99.4 الوسطى العروبة الثانوية للبنات

يمنى أحمد عبد العصار 99.4 الوسطى ممدوح صيدم الثانوية للبنات

حصل الطلبة التالية اسماؤهم على السابع مكرر للفرع الأدبي بمعدل 99.3 :

اخلاص حكمت أحمد عاشور 99.3 شمال غزة الفالوجا الثانوية للبنات

اسراء بسام حرب عابدين 99.3 رفح عباس محمود العقاد الثانوية للبنات

اية أحمد سالم داود 99.3 شرق غزة الشجاعية الثانوية "أ" للبنات

بستان محمد صالح العصار 99.3 الوسطى شهداء دير البلح الثانوية للبنات

بيسان عمار اسعد حواري 99.3 قلقيلية فاطمة سرور الثانوية للبنات

رغد لؤي محمد ملحيس 99.3 نابلس طلائع الأمل الثانوية الجديدة المختلطة

شهد ابراهيم محمد الصبيحي 99.3 رفح القدس الثانوية للبنات

شهد موسى عيد ابو غليبه 99.3 الوسطى خولة بنت الأزور الثانوية للبنات

شيماء نبيل محمد حسين سياج 99.3 الخليل الحاج مصباح أبو حنك الثانوية للبنات

ضحى محمد أحمد داغر 99.3 بيرزيت بنات مزارع النوباني وعارورة الثانويه

عبد الرحمن زهير حماد الحواجري 99.3 شمال غزة أحمد الشقيري الثانوية للبنين

ملك منير عبد الجبار اعمير 99.3 طولكرم بنات بلعا الثانوية

نور رائد محمود فواخره 99.3 قباطية بنات جبع الثانوية

فرع الريادة والأعمال:

نغم عمار ابراهيم النجار الأولى 99.1 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات

رشا مصدق محمد براهمه الثاني 99 قباطية بنات سيلة الظهر الثانوية

سديل ابراهيم سليم جلاد الثاني مكرر 99 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية

فرح أحمد عبد الله زهران الثاني مكرر 99 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات

رؤى جمال مصطفى وهدان الخامس 98.9 طوباس بنات طوباس الثانوية

فرع الصناعي:

اية منار عبد الرازق خضر الأولى 99.8 الوسطى عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات

جنى معين محمد طحاينه الأولى مكرر 99.8 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية

امجاد جميل عيد الرملاوي الثالث 99.4 الوسطى عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبنات

مصطفى طارق مصطفى الحاج محمود الثالث مكرر 99.4 جنين جنين الثانوية الصناعية

دانية طارق محمود علاونه الخامس 99.3 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية

الاولى في الفرع الشرعي :

اسماء سليمان عبدالله دياب 99.7 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات

الفرع الزراعي :

محمد نظمي محمود ادهيدي 98.4 قباطية الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنين

الفرع الفندقي

لمار سامي يوسف امين 94.5 رام الله والبيرة الانجيلية الاسقفية العربية