تطبيقات شهيرة قد "تقتل" بطارية جهاز "آيفون" الخاص بك!

لا يوجد شيء أسوأ من نفاد بطارية هاتفك، ويبدو أن هذا يحدث بسبب تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شيوعا في العالم.

وإذا فقدت طاقة بطارية هاتفك بسرعة فقد يكون ذلك بسبب ما يسمى بـ"تطبيقات مصاصي الدماء". وهي تطبيقات يمكن أن تستنزف عمر بطارية هاتفك دون أن تلاحظ حدوث ذلك.

ورغم أن جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك ستقلل من عمر البطارية، إلا أن "تطبيقات مصاصي الدماء" ستستنزفها بشكل أسرع لأنها يمكن أن تستمر في استخدام خدمات الإنترنت والموقع حتى عندما لا تستخدمها.

ووفقا لموقع Uswitch، فإن تطبيقات "فيسبوك" و"مسنجر" (تطبيق التراسل التابع لفيسبوك) هي "أكبر من يستنزف البطارية".

ويمكن أن تعمل هذه التطبيقات باستمرار في خلفية الهاتف الجوال، وهذا يستنزف بطارية أجهزة "آيفون" الخاصة بك حتى لو لم تكن تستخدم هاتفك كثيرا.

وتعمل تطبيقات "فيسبوك" في الخلفية بهدف تحديث موجز الأخبار في الصفحة الرئيسية وتحسين خدمات الموقع.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مفيدا، ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم "فيسبوك" كثيرا، فقد لا تحتاج إلى تحديثه طوال الوقت.

وإذا لاحظت أن بطارية "آيفون" تنفد بسرعة، فقد يكون هذا هو الجاني.

وبالإضافة إلى "فيسبوك"، تتضمن تطبيقات مصاصي الدماء" بعض التطبيقات الأخرى التي تستهلك طاقة البطارية مثل تطبيقات "غوغل" و"واتس آب".

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لمنع تطبيقات "فيسبوك من امتصاص طاقة البطارية بسرعة من جهاز "آيفون" الخاص بك.

ويمكن لمستخدمي أجهزة "آبل" إيقاف التطبيق من التحديث في الخلفية عندما لا تستخدمه، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

- ستحتاج أولا إلى الانتقال إلى الإعدادات على جهاز "آيفون"، ثم النقر فوق عام (General).

- بعد ذلك، انقر فوق تحديث تطبيق الخلفية (Background App Refresh).

- بمجرد الوصول إلى ذلك، يمكنك اختيار تحديث تطبيق الخلفية الذي تريد إيقاف تشغيله.

- يمكنك إما إيقاف تشغيل تحديثات الخلفية لجميع التطبيقات على هاتفك، أو تحديد تطبيقات فردية لإيقاف تشغيلها.

المصدر: ذي صن