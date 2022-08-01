تسريبات بالصور توضح مواصفات هاتف وان بلس القادم

أيام قليلة متبقية على الإعلان الرسمي لواحد من الهواتف التي تعد من أفضل وأسرع هواتف الأندرويد لهذا العام، حيث ستقوم شركة وان بلس بالكشف عن هاتفها الأفضل OnePlus 10T في 3 أغسطس القادم، حيث سيحصل الهاتف على عدد كبير من التقنيات الفريدة لأول مرة، تجعله ينافس هواتف شاومي وسامسونج.

تم تأكيد بأن OnePlus 10T يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت

وبحسب مصدر صحفي فإن هاتف OnePlus 10T سيحصل على بطارية كبيرة بسعة 4800 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط، تجعل الهاتف قادرا على الشحن بنسبة 100 % في 19 دقيقة فقط، حيث يعد هذا المعدل واحدا من أسرع معدلات الشحن على الإطلاق.

كما يتميز هاتف OnePlus 10T بخوارزمية Smart Battery Health و تقنية Battery Healing، تجعل الهاتف يحتفظ بنسبة 80 ٪ من السعة الأصلية للبطارية بعد 1600 دورة شحن.



ويتفوق هاتف OnePlus 10T على سابقه OnePlus 10 Pro والذى حصل على معدل شحن سريع أقل بكثير وهو 80 واط فقط، كما يتميز شاحن SUPERVOOC الخاص بهاتف OnePlus 10T بأنه سيسمح لك بشحن وحدات التحكم في الألعاب والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب بسرعة.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 10T بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة تخزين عشوائية سعة 8 و12 و 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5، مع نظام التشغيل Android 12 وواجهة المستخدم OxygenOS 12.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 10T كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة 32 ميجا بيكسل مع فلاش LED، وتصوير الفيديو بدقة 4K.

وسيأتي هاتف وان بلس OnePlus 10T بشاشة + LTPO2 Fluid قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.