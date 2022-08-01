الأسير عباس السيد يحصل على درجة الماجستير

رام الله - الرأي

حصل الأسير المهندس عباس السيد، القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، على درجة الماجستير في تخصص الدراسات الإقليمية من جامعة القدس – أبو ديس.

وقالت زوجته إخلاص السيد إنّه حصل بصبر وشجاعة وصمود وإرادة قوية على درجة الماجستير بتقدير جيد جدًا من خلف قضبان زنازين الاحتلال، داعية الله أن يحصل على درجة الدكتوراه وهو يتنعّم بالحرية.

ويعدّ الأسير عباس السيد من أبرز رموز الحركة الوطنية الأسيرة، وهو من كبار القادة السياسيين في حركة "حماس"، وشغل منصب قائد كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلّة، كما أنّه أحد مؤسسي الكتائب، وتتهمه سلطات الاحتلال بقيادة عمليات عدة أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة مئات آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال السيد بتاريخ 8 مايو/أيار عام 2002، بعد عملية مطاردة طويلة تعرّض خلالها لعدد من محاولات الاغتيال، وأصدرت حكمًا عليه بالسجن 36 مؤبداً و200 عام، أي ما مجموعه 3764 عامًا.