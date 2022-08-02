نماء يحصد بطولة الشاطئية في غزة

توّج نادي نماء بطلا لبطولة كرة القدم الشاطئية الخامسة, بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره شباب خانيونس (7-4).

وشهدت المباراة سيطرة واضحة لفريق نماء، بينما لم يظهر شباب خانيونس بطل النسخة الماضية بالشكل المطلوب.

وسجل أهداف نماء محمد القاضي "هدفين"، ومحمود أبو النصر "هدفين"، وفادي عساف, وأسامة عيد، وقصي عبد ربه، في حين أحرز أهداف "النشامى" إسماعيل جبر، ومحمد أبو موسى، وإسلام أبو عبيدة، وشرف محسن.

أدار اللقاء تحكيميا محمود أبو مصطفى حكم أول، ومحمود الصواف حكم ثاني، وعمر الكيلاني حكم ثالث، ومحمد العقاد ميقاتي.